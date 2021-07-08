Адвокатская компания Миллер будет защищать прокурора Гюндуза Мамедова от Зеленского, Баканова и Венедиктовой

Президент Зеленский, его друг глава СБУ Баканов и Генпрокурорка Венедиктова пытаются спасти Россию от ответственности за совершение военных преступлений в оккупированном Крыму, Луганской и Донецкой областях. Делают они это просто - уничтожают следствие по этим преступлениям.

Специализированный Департамент надзора по преступлениям совершенных в условиях вооруженного конфликта, известный как «департамент войны», был создан в ГПУ в 2019 году. Его возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов. И пока он координировал работу этого департамента, у правозащитников и жертв вооруженного конфликта была надежда на то, что государство выполнит свой долг и обеспечит надлежащие процессы правосудия в отношении тяжких преступлений.

Самым громким делом, в котором принимал активное участие этот департамент, можно считать дело об сбитом российскими военными над Донецкой областью Боинг MH-17. После 7 лет следствия это дело начали по сути рассматривать в суде в Нидерландах.

Но слишком активная работа департамента очень не нравится России, которая руками украинских ТОП-чиновников решила уничтожить это направление следствия.

Под формальным предлогом, который к тому же пытались скрыть, Гюндуз Мамедов был лишен доступа к государственной тайне, а затем и снят с должности. Более того, Венедиктова ликвидировала его должности а сам департамент был реорганизован.

Такое решение подверглось критике общественных организаций, занимающихся проблемой военных преступлений и представляющих интересы пострадавших и членов их семей в делах против российских наемников.

Юридическая кампания Миллер рассказала о придуманном формальном поводе снятия Мамедова с должности и рассказала почему решила представлять его интересы в деле против Генпрокуратуры и СБУ. Об этом говорится в заявлении. опубликованном от имени компании.

Текст заявления:

Генпрокурорка Ирина Венедиктова отстранила от исполнения обязанностей заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедов. Юридическая компания Миллер считает, что это дело имеет большой общественный интерес, ведь касается национальной безопасности нашего государства и координации расследований преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Именно поэтому мы согласились представлять интересы Гюндуз Мамедов в этом деле.

В чем суть дела?

Нашего Клиента противоправно досрочно лишили доступа к государственной тайне но не продлили допуск на новый срок. Ему указывают на то, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова.

Считаем это формальной причиной. Гюндуз Мамедов подал в службу безопасности Украины стандартный пакет документов, который предоставлялся во время предыдущих процедур доступа к государственной тайне. Кроме того, СБУ и Генпрокурор проигнорировали тот факт, что информация, о которой идет речь, уже указывалась нашим Клиентом в ежегодных декларациях, а, следовательно, является открытой. Поэтому считаем лишения господина Мамедова доступа к гостайне безосновательным, а решение - субъективным.

Руководствуясь именно некорректной информацией, предоставленной СБУ, генеральный прокурор Ирина Венедиктова в дальнейшем лишила Гюндуза Мамедова руководства:

Департаментом по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта;

Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию и тренинговых центров прокуроров.

Кроме того, генеральная прокурорка сократила должность заместителя Генпрокурора. Фактически это «прицел» на Гюндуза Мамедова, ведь сейчас он уже является прокурором без соответствующих полномочий, хотя, например, координация деятельности Тренингового центра не требует доступа к гостайне. Конечная цель всех этих манипуляций - увольнение.

Наша позиция

Считаем это решение не только юридически ничтожным, а также и политически мотивированным. После устранения Гюндуза Мамедова с должности заместителя, Ирина Венедиктова перевела под свой контроль ряд резонансных уголовных производств. Например, по соратников Виктора Медведчука из «Украинского выбора», которые способствовали захвату Крыма и принимали активное участие в организации и проведении так называемого «референдума».

Напомним, что в конце июня обвинительные акты по двум руководителям этой общественной организации уже были направлены в суд. О перспективе замедления, и, возможно, полного свертывания расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта РФ и подконтрольными ей оккупационными администрациями и незаконными вооруженными формированиями, неоднократно говорили правозащитники, представители общественных организаций и адвокаты жертв. То же самое касается перспектив объективного расследования Иловайской и Дебальцевской трагедий, захват моряков в Керченском проливе.

Миллер, юридическая компания намерена восстановить права и интересы нашего Клиента, применив весь арсенал силу закона.

Наши действия:

- Представлены обновленные документы на получение доступа к государственной тайне;

- Подано заявление о преступлении.

О документах на получение доступа к государственной тайне

Новый пакет документов подан с данными о работе по совместительству в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова. Кроме того, адвокаты считают, что отсутствуют основания не предоставлять такой доступ.

Исчерпывающий перечень с основаниями для отказа в доступе к гостайне указан в ст. 23 Закона Украины «О государственной тайне».