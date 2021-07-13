С 28 июля КПВВ «Станица Луганская» можно получить прививку от COVID-19 - график работы

С 28 июля граждане, прибывающие с временно оккупированной территории, могут пройти прививки от COVID-19 непосредственно на КПВВ «Станица Луганская».

Вакцинация проводится в среду и пятницу с 9.00 до 12.00.

Также получить вакцину можно в пункте прививки КНП «Станично-Луганский ЦПМСД» по адресу 5 линия, 39, с 9.00 до 15.00.

Сейчас в этих пунктах в наличии вакцина Moderna и Coronavac. Желающим привиться вакциной Pfizer можно обращаться в центры массовой вакцинации от COVID-19.

В Луганской области действуют пункты вакцинации от COVID-19:

- Северодонецк, пр. Химиков, 28, городской Дворец культуры;

- Старобельск, площадь Базарная, 1, здание администрации местного рынка;

- Сватово, пер. Промышленный, 11, админкорпус КНП «Сватовская многопрофильная больница»;

- Новоайдар, ул. Независимости, 20/3, админкорпус КНП «Новоайдарская многопрофильная больница».