В Луганской и Донецкой областях 14 обстрелов за сутки - артиллерия, тяжелые минометы и гранатометы

26 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в Причепиловке из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух российских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В районе поселка Золотое-4 российские формирования обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра.

В Донецкой области, населенный пункт ВОДЯНОЕ российские подразделения 4 раза обстреливали из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

У Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку опытно оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

У Старогнатовки российские наемники обстреливали ВСУ из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.

В районе населенного пункта Южное боевики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Широкино российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, пять - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.