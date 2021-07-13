В Луганской и Донецкой областях 14 обстрелов за сутки - артиллерия, тяжелые минометы и гранатометы

В Луганской и Донецкой областях 14 обстрелов за сутки - артиллерия, тяжелые минометы и гранатометыВчера, 09:50
26 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.
В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в Причепиловке из ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух российских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В районе поселка Золотое-4 российские формирования обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра.
В Донецкой области, населенный пункт ВОДЯНОЕ российские подразделения 4 раза обстреливали из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
У Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку опытно оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.
У Старогнатовки российские наемники обстреливали ВСУ из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.
В районе населенного пункта Южное боевики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Широкино российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм.
Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, пять - удовлетворительное.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.