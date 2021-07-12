Российские боевики обстреляли из тяжелой артиллерии позиции ВСУ - 7 раненых

Сегодня, 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и прицельно обстреляли позиции украинских военных из тяжелой артиллерии калибром 152 мм и 122 мм.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья одного украинского военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пять - удовлетворительное.

Вместо массированного артиллерийского удара по позициям российских террористов, украинским военным разрешили пожаловаться в ОБСЕ и открыть огонь из стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-службе Штаба ООС, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.