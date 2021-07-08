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Из-за урагана в Луганской области погиб человек

Сегодня, 11:15 citynews.net.ua | Напечатать

21 июля примерно в 17:25 из-за урагана на территории частного предприятия, находящегося в селе Мусиевка Старобельского района, сорвало металлическую крышу с ангара, приблизительной площадью 1300 квадратных метров.

Элементы конструкции падающего крыши попали в механизатора предприятия, в результате чего он получил травмы не совместимые с жизнью. 

Также от начальника отдела образования Троицкой ОТГ поступило сообщение, что во время дождя ветром сорвало кровлю площадью около 250 кв. м в школе в с. Ямы Сватовского района, ул. Центральная, 31.

Как мы сообщали вчера, сильный ветер в Сватовском районе уронил водонапорную башню и повредил кровли жилых домов.


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