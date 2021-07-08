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В Сватово ураган повредил крышу больницы и сорвал водонапорную башню

Сегодня, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

21 июля около 13 часов на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей прошел ураган с сильным шквальным и порывистым ветром. В результате непогоды в многопрофильной больнице Сватово упала водонапорная башня (емкость пуста, не используется) и частично сорвало крышу над хирургическим отделением.

Больница работает в штатном режиме.

Также ураганом повреждена кровля 2-х пятиэтажных жилых домов в Сватово.
Из-за ураганного ветра частично обесточены несколько населенных пунктов в Северодонецком районе (близ города Кременная) и в Сватовском районе, а именно:

в городе Сватово - ул. Забурдаева, ул.Садовая, пл. 50 лет Победы, квартал Независимости, ул. Шевченко, ул. Лесная, ул. Конституции, пер. Гончаровские, ул. Новоселовка, ул.Рабочая, ул. Короленко, ул. Звездная, ул. Слобожанская, переулок Промышленный, квартал Мирный и в селах - Гончаровка, Меловатка, пгт Нижняя Дуванка, Хомовка, пгт Краснореченское.

Точное количество отключенных абонентов уточняется.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, о наличии погибших или пострадавших информация не поступала.


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В Сватово ураган повредил крышу больницы и сорвал водонапорную башню