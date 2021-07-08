Нардеп Сухов заявил о незаконном карьере в Лисичанске который «не видит» глава ОГА и полиция

Народный депутат Александр Сухов заявил что в Луганской области прямо рядом с жилыми кварталами Лисичанска действует незаконный карьер по добыче угля. В подтверждение своих слов депутат снял видео работы тяжелой техники.

«Ко мне, как к народному депутату Украины, обратились жители Лисичанского микрорайона РТИ с заявлением о том, что неподалеку на открытой местности неустановленные лица незаконно долгое время добывают уголь». — пишет Сухов на своей странице в Фейсбук.

Как видно на видео, на площади нескольких десятков гектар практически в черте города, добывают уголь с верхних слоев земли, уничтожая экологию.

«Больше всего в этой ситуации возмущает и удивляет: куда смотрят правоохранители Луганской области, Луганская областная государственная администрация? Здесь и слепой человек бы прозрел от такой наглости. Однако, очевидно, что все знают об этом. Знают и получают от горе-бизнесменов чемоданы денег.

Как народный депутат направил обращение к руководству Луганская областная прокуратура и полиция Луганской области — немедленно прекратить незаконную добычу ископаемых, арестовать всю технику и взять под личный контроль расследование уголовных производств.

За расследованием преступлений буду следить лично, и, когда вернусь в Киев, обязательно направлю обращение к новоизбранному Министра внутренних дел» — пишет Сухов.

Напомним - несколько лет назад в Лисичанске, на незаконном карьере работало аналогичное производство по добыче угла. Тогда правоохранители и руководство области также не замечало преступной деятельности.