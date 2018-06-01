Под Лисичанском продолжают незаконно добывать уголь

В карьере под Лисичанском Луганской области проходит незаконная добыча угля. Об этом сообщает телеканала «UA:Донбасс».

Журналистам удалось зафиксировать две копанки. На одной из них уголь добывают двумя экскаваторами марки Hitachi и Volvo. Последний, по оценкам телеканала, на вторичном рынке стоит около полутора миллионов гривен. Также у копанок расположены грузовики, бульдозеры и помпы для откачивания грунтовых вод.

Находившийся там мужчина заявил, что не знает, что добывают в карьере.

По номерам грузовиков журналисты выяснили, что машины принадлежат Роману Кардашу и Артему Толстенко. Кардаш является директором харьковской фирмы «ТОТ», которая по документам занимается торговлей отходами и ломом.

Руководитель общественной организации Виталий Шведов заявил «UA:Донбасс», что копанка под Лисичанком связана с Евгением Багмутом. По словам Шведова, вторая группа незаконных добытчиков являются «енакиевскими».

В Лисичанском управлении полиции открыли уголовное производство по данным фактам. Больше никакой информации спикеры областной полиции и прокуратуры телеканалу не озвучили, сославшись на тайну следствия.