Верховная Рада приняла второй необходимый закон для реформы правосудия в Украине

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 5068, который предусматривает создание Этического совета по профессиональному оцениванию и добродетели членов ВРП, а также Службы дисциплинарных инспекторов.

Закон принят на заседании Верховной Рады 14 июля, «За» проголосовали 259 депутатов.

Законопроект № 5068 об очистке ВРУ, предложенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривает, что действующих членов ВРП и кандидатов на должность проверит на добродетель новый орган — Этический совет.

Решение о недоброчесности от Этического совета совета автоматически отстраняет члена ВРП от должности, после чего его полномочия может подтвердить большинством голосов субъект назначения: съезд судей, адвокатов, прокуроров и юридических вузов, президент или парламент.

Народные депутаты учли призывы общественных организаций и создали действительно действенную модель очистки Высшего совета правосудия.

Они, в частности приняли поправку № 733, за которую выступали общественные организации. Эта поправка предусматривает особую процедуру голосования на съездах судей. В частности, то, что для сохранения недобросовестного члена в должности необходимо большинство голосов съезда.

Теперь законы ожидают подпись Президента.

Вчера Верховная Рада приняла с необходимыми поправками Закон № 3711-д о запуске Высшей квалификационной комиссии судей и оставила решающий голос в отборе ВККС за международными экспертами.

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС будет состоять из шести членов: трех действующих судей или судей в отставке и еще трех независимых международных экспертов. При этом, именно международные эксперты будут иметь решающий голос при принятии решений Конкурсной комиссией.