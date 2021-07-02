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Верховная Рада приняла один из двух законов для очищения коррумпированной судейской системы в Украине

Сегодня, 13:15 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада поддержала рекомендации Президента к законопроекту № 3711-д о запуске Высшей квалификационной судей и оставила решающий голос в отборе ВККС за международными экспертами.

За законопроект № 3711-д проголосовали 305 народных депутатов.

Таким образом Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы ВККС в целом с предложениями президента.

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС будет состоять из шести членов: трех действующих судей или судей в отставке и еще трех независимых международных экспертов. При этом, именно международные эксперты будут иметь решающий голос при принятии решений Конкурсной комиссией.

По мнению экспертов международной «Фундации DeJure», это соответствует позиции Венецианской комиссии и профильных общественных организаций.

По опыту создания Антикоррупционного суда можем видеть, что реальное привлечение международных экспертов способно преодолеть круговую поруку в судебной власти и создать действительно независимый институт.

Министр юстиции Денис Малюська, выступая с трибуны, заверил: «Президент полностью поддерживает идею реформирования и запуска Высшей квалификационной комиссии судей, однако в связи с отдельными техническими недостатками и необходимостью корректировки в тексте, который был принят Верховной Радой, применено право вето».

Именно возможность игнорировать выводы международных экспертов, что полностью уничтожало смысл законопроекта, Малюська назвал «технической ошибкой, которая внесла путаницу в процедуру голосования конкурсной комиссией относительно того, когда считается решение принятым», - когда есть большинство членов комиссии.

На очереди голосование за законопроект, который позволит очистить Высший совет правосудия от недобросовестных судей.

Высший совет правосудия — ключевой орган в судебной системе, который назначает судей на должности, привлекает их к ответственности или увольняет.

Невозможно сформировать добродетельный судейский корпус с недобросовестным Высшим советом правосудия.

Ранее депутаты Зеленского и пытались в проекте закона оставить пункт, который оставляет для съездов возможность проигнорировать рекомендации международных экспертов, или поставить его на голосование и провалить — этого было бы достаточно, чтобы оставить недобросовестного члена ВРП на должности. 

Законопроект предусматривает, что действующих членов ВРП и кандидатов на должности  проверит на добродетель новый орган - Этический совет.

Если Этический совет установит, что член ВРП не соответствует критериям добропорядочности, он автоматически будет отстранен от должности. Однако, уволить его сможет только субъект назначения: съезды судей, адвокатов, прокуроров и юридических вузов, президент или парламент.

Проект закона оставляет для съездов возможность проигнорировать рекомендации по этике совета по международниками, или поставить его на голосование и провалить.

По мнению экспертов «Фундации DeJure», народным депутатам нужно поддержать поправку №733, которая предусматривает, что для того, чтобы сохранить недобросовестного члена ВРП на должности, необходимо большинство голосов съезда. Таким образом сохранить недобросовестных членов ВРП на должности будет значительно сложнее.

Если депутаты поддержат законопроект №5068 без поправки №733, они сознательно оставят лазейки, которые позволят членам ВРП остаться на должностях несмотря на выводы комиссии по этике.


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