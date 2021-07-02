За сутки на Донбассе 1 погибший и 6 раненых. Луганская область под огнем тяжелой артиллерии

За сутки на Донбассе 1 погибший и 6 раненых. Луганская область под огнем тяжелой артиллерииСегодня, 10:36
13 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.
В Луганской области российские террористы обстреляли Причепиловку из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.
В Донецкой области российские боевики обстреливали дома мирных жителей в селе Тарамчук из артиллерии калибром 122 мм.
Неподалеку Южного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Водяное, что у Донецка, российские боевики дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра по украинским военным.
В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра.
Неподалеку Луганского враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, были зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Кроме того, пять военных получили ранения, еще один - боевую травму.
Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное.