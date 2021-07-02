За сутки на Донбассе 1 погибший и 6 раненых. Луганская область под огнем тяжелой артиллерии

13 июля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы обстреляли Причепиловку из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.

В Донецкой области российские боевики обстреливали дома мирных жителей в селе Тарамчук из артиллерии калибром 122 мм.

Неподалеку Южного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное, что у Донецка, российские боевики дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра по украинским военным.

В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра.

Неподалеку Луганского враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, были зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Кроме того, пять военных получили ранения, еще один - боевую травму.

Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное.