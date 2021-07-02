Сегодня утром российские боевики обстреляли жилые дома в поселке Тарамчук из артиллерии - видео

Сегодня, впервые с 2016-го года под огнем из тяжелого вооружения оказался контролируемый Вооруженнымы силами Украины посёлок Тарамчук под Марьинкой (Угледарская ОТГ).

Как сообщил Евгений Каплин, 37 мирных жителей, остающихся в населенном пункте, провели в подвалах и погребах около часа.

Обстрел начался в 7-35 утра. По данным социального работника Гуманитарная миссия "Пролиски", проживающего в населенных пункте, на территории жилых массивов посёлка в ходе обстрела образовалось 16 воронок, еще примерно столько же снарядов взорвались за пределами населённого пункта вблизи его окраин.

По предварительной информации, в ходе обстрела были повреждены кровли и остекление в 3-х частных домах.

Информация о жертвах среди мирного населения на данный момент отсутствует.

Поселок на данный момент обесточен из-за повреждения трансформатора и линий электропередач внутри населенного пункта.

Энергетики готовы приступит к восстановлению поврежденной инфраструктуры после предоставления письменных гарантий прекращения огня.