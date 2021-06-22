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Минобороны отреагировало на скандал: женская обувь на параде будет без каблуков

Сегодня, 12:35 citynews.net.ua | Напечатать

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что женская обувь на параде Независимости будет другим. Таков результат разбора скандальной ситуации с женской формой для парада Независимости в Верховной Раде Украины, об этом сообщила депутатка Верховной Рады Марина Бардина.

«Поговорили з Міністром оборони про підготовку параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде іншим - Міністр показав картинку. Крім того, домовились разом попрацювати над становленням рівності в ЗСУ і підтримкою жінок на службі - перші три законопроєкти вже зареєстровані. Далі - належне речове забезпечення жінок і відповідна нормативна база.», - написала нардепка на своей официальной странице в Фб.

Напомним, вчера, 1 июля, Минобороны Украины опубликовало фото тренировок курсанток военного училища к параду Независимост - строевой шаг женщины тренировали в обуви на каблуках.

Сегодня утром в Верховной Раде Тарану и Зеленскому подарили туфли на каблуках для парада в честь Дня Независимости Украины - так народные депутатки отреагировали на издевательство над курсантками.


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