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Почему мы не в НАТО или скандал на каблуках в Минобороны

Сегодня, 11:33 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера Министерство обороны опубликовало фото с подготовки к параду в честь Дня независимости Украины. При этом чиновники, назначенные Зеленским руководить армией даже не поняли что там не так.

А не так там было то, что женское подразделение, которое будет идти маршем в составе парада, готовится делать это в туфлях на каблуках.

Эти фото вызвали возмущение защитниц Украины и множества женских организаций.

По словам Марии Берлинской, это как минимум вредно для здоровья. Каждый удар каблуком по бетону — удар по позвоночнику. Целыми днями, неделями, месяцами (потому что так и происходит репетиция парада).

В Верховной аде этот факт, который сначала приняли за фейк. также вызвал возмущение.

Народные депутатки Платформа «Безопасность. Жинки. Мир» вручили Министру обороны Тарану и верховному главнокомандующему Зеленскому туфли на каблуках.

 
«Пусть сходят у них на парад!» — заявили женщины.

«Мы тяжело боролись за право женщин на карьеру в секторе безопасности и обороны, мы прошли огромный путь. Но проблем остается много.

Недавно мы критиковали министра Тарана, что женщины в армии до сих пор не имеют специального белья, им выдают мужское исподнее, нет бронежилетов с учетом особенностей фигуры. Но мне в голову не могло прийти, что министр, вместо решать проблемы, додумается до каблуков на параде! На раскаленном асфальте!

Так, существует приказ, в котором указаны образцы военной формы для женщин, там предусмотрены каблуки летом и зимой. Но это не вопрос парада и плаца, где мужчины пойдут в берцах! Это не равенство, а унижение» — заявила Ирина Геращенко

7 последних лет Украина шла к тому, чтобы женщины в армии имели равные права и возможности, получали удобную обувь, белье и форму, чтобы не отвлекались на бытовые мелочи при выполнении боевых и армейских задач.

Но за последние 2 года все достижения уничтожаются людьми, которые даже не понимают что они делают. Зато активно задают риторические вопросы про военные союзы. При этом регулярно провоцирую скандалы своим пещерным сексизмом.

Поэтому, когда у вас возникнет вопрос — «А почему мы не в НАТО», то вспомните что такие вещи практикуют в РФ, Северной Корее и еще в нескольких африканских странах. Где основная цель парада — для усладить глаза высоких военачальников на трибунах.

А в странах, где женщина не украшение эго маленьких «военачальников», а равноправная защитница своей страны, такая ситуация просто невозможна.


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Почему мы не в НАТО или скандал на каблуках в Минобороны