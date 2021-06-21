Жители оккупированных территорий смогут пересекать КПВВ в Станице Луганской без обязательного теста или самоизоляции

Жители оккупированных Крыма, Луганска и Донецка пока смогут въезжать в Украину через КПВВ без обязательной самоизоляции или ПЦР-теста. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации со СМИ Госпогранслужбы Украины Олег Бойко.

По его словам, Украина пока не будет усиливать карантинные меры на контрольных пунктах въезда-выезда в Луганской и Донецкой областях, а также на админгранице с Крымом.

Ранее Кабинет министров Украины решил ужесточить карантинные меры на границе Украины.

Согласно решению, со 2 июля украинцы и иностранцы, прибывающие в Украину из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, России и Португалии, при въезде будут проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген. Связано это с угрозой распространения штамма коронавируса «Дельта».

Ожидалось, что новые правила затронут и КПВВ на Донбассе и у Крыма, однако пока решено не ужесточать правила пересечения границ с оккупированными РФ районами.

Тем не менее самоизоляция или ПЦР-тест будут обязательны для жителей оккупированных районов, въезжающих в Украину через Россию.