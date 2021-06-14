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Со 2 июля для въезда в Украину через КПВВ в Луганской и Донецкой областях опять потребуется самоизоляция или ПЦР-тест

Сегодня, 17:25 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины внес изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавирус штамма Дельта. Об этом сообщил заместитель министра-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штаv коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу», — комментирует решение правительства Игорь Кузин.

Для людей, пересекающих КПВВ в Донецкой и Луганской областях, будет обязательным ПЦР-тест на COVID-19 из-за угрозы распространения в Украине индийского штамма «Дельта».
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала 1+1.

Какие изменения принял Кабмин:

Со 2 июля 2021 года для пересечения государственной границы иностранцам (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывших из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 нужно пройти непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля) экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. При наличии отрицательного результата им позволят попасть в Украину.

В случае отсутствия такого результата или отказа от тестирования пограничник отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона Украины «О пограничном контроле».

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли в Украину из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории этого менее семи дней в течение последних 14 дней также осуществляют экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). В разу положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.



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Со 2 июля для въезда в Украину через КПВВ в Луганской и Донецкой областях опять потребуется самоизоляция или ПЦР-тест » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня