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Рядом с Северодонецком от удара молнии погибли 2 человека

Вчера, 09:39 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области удар молнии во время грозы унес жизни еще двух человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в лесополосе неподалеку села Замуливка Северодонецкого района обнаружено 2 трупа мужчин, погибших в результате попадания молнии.
Погибших обнаружили утром, 13 июня 2021 года.

Ранее от удара молнии пострадали 2 человека в Троицком районе - одного мужчины не удалось спасти, еще один был госпитализирован с ожогами и электротравмой.

В ГСЧС напоминают правила поведения во время грозы:

Если вы находитесь на улице, избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья.

Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте.

Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, следовательно, почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель - наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего - ива, клен и кусты.

Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь - это опасно. Когда вы находитесь в автомобиле, опасность вам не грозит. Но не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.

Запомните: все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, надо немедленно их отключить


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