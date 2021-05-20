В Луганской области один человек погиб от удара молнии, еще один - в реанимации

Сегодня в Луганской области 2 человека пострадали от удара молнией во время грозвы.

Как сообщили в ГСЧС, в пгт Троицкое во время дождя двое местных жителей находились на открытой местности. В результате удара молнии один из них скончался до прибытия экстренной медицинской помощи, другой госпитализирован, состояние - удовлетворительное.

В ГСЧС напомнили правила поведения во время грозы:

Если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд.

Если вы находитесь на улице, избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья.

Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Найдите низкие деревья, стоящие рядом. Прятаться под одиноким высоким деревом опасно для жизни.

Если вы около озера или реки - ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, следовательно, почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель - наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего - ива, клен и кусты.

Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Оно должно быть сухим - влажная земля сильнее проводит электричество. Если поблизости нет сухого углубление, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь - это опасно. Когда вы находитесь в автомобиле, опасность вам не грозит. Но не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.

Запомните: все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, зато немедленно их отключить.



