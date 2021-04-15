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На Донбассе 16 обстрелов и двое погибших от рук российских террористов

Сегодня, 10:02 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, пока Зеленский рассказывал Блинкену об «уменьшении количества снайперских обстрелов», российские снайперы убивали украинских солдат в Донецкой области.

Всего за 6 мая российские террористы 16 раз обстреливали позиции ВСУ в нарушение режима прекращения огня.

В Луганской области район населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Российской Федерации два раза обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области недалеко от населенного пункта Луганское боевики дважды открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Южного - из станковых противотанковых гранатометов.

Населенные пункты Пищевик и Шумы  боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, а в районе н.п. Талаковка на украинские позиции было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17.

Вблизи поселка Зайцево враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков российские захватчики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельные пулевые ранения. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.


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