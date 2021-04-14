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Зеленский рассказал Блинкену о ситуации на Донбассе, деоккупации Крыма и каких-то реформах в Украине

Сегодня, 17:25 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, который пребывает в Украине с визитом.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Глава государства поприветствовал Энтони Блинкена в Киеве и отметил, что между Украиной и Соединенными Штатами сегодня сложились хорошие отношения как на эмоциональном уровне, так и в практической плоскости.

Владимир Зеленский подчеркнул, что этот визит является важным сигналом для Европы и для Российской Федерации, ведь он проходит в то время, когда у границ Украины увеличилось военное присутствие России и была высокая вероятность эскалации конфликта на Донбассе.

«Важно, что сегодня благодаря поддержке США, совместной работе с Украиной и странами Европейского Союза совершено давление, и остановлена вероятная эскалация со стороны Российской Федерации», – сказал Президент Украины.

По его словам, отвод части вооружения снял напряжение, но угроза остается. Фактически отведена незначительная часть войск: по состоянию на сегодняшний день это лишь 3,5 тыс. военных и 210 единиц техники и только из Крыма. Силы, которые размещены вдоль границ, позволяют российской стороне начать военную операцию против Украины в любой момент.

В то же время на Донбассе наблюдается уменьшение снайперского огня, а значит – меньше погибших украинских защитников.

«Действительно, сейчас немного уменьшилось количество выстрелов. Вопрос прекращения войны для Украины – приоритет, и приоритет для каждого из нас», – отметил Владимир Зеленский.

Президент также предложил Энтони Блинкену обсудить возможные совместные шаги по деоккупации Крымского полуострова.

«Мы бы хотели, чтобы вы нам в этом помогли. Потому что нам одним будет сложно противостоять угрозе в Черноморско-Азовском регионе. Хотим, чтобы США были одним из основателей и лидеров Крымской платформы и приглашаем американскую сторону к участию в ее первом саммите», – подчеркнул Глава Украинского государства.

Владимир Зеленский также призвал страны НАТО усиливать военное присутствие в этом регионе, чтобы была возможность отвечать совместными действиями союзников на море.

Кроме того, Президент выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе.

«Просим содействия США в начале этого процесса», – добавил он.

Глава государства отметил, что наша страна продолжает проводить реформы, в частности, несмотря на сопротивление, в Украине вводится рынок земли, осуществляется реформирование судопроизводства, продолжается развитие НАБУ и САП и обеспечение независимости Конституционного Суда.

Украина настроена на продолжение партнерского сотрудничества с МВФ и выполнение взятых на себя обязательств, заверил Глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что целью его политики является также системная деолигархизация.

В свою очередь Энтони Блинкен поблагодарил Главу государства за теплый прием в Украине и передал искренние приветствия от Президента США Джо Байдена, который очень ценит разговор, состоявшийся между двумя лидерами несколько недель назад.

Собеседники также обсудили подготовку к визиту Президента США в Украину. Владимир Зеленский отметил, что 2021 год станет знаковым в отношениях между двумя странами.

«В год 30-летия нашей независимости, в рамках которого состоится важная Крымская платформа, я пригласил Президента и вице-президента США с визитом в Украину», – рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, формат встречи с главой Белого дома стороны еще прорабатывают.

«Верю, что эта встреча состоится. Она важна для обеих наших стран», – добавил Президент Украины.

Энтони Блинкен заверил, что США видят прогресс, которого Украина достигла в очень сложных обстоятельствах.

«Я приехал в Украину, чтобы лично подтвердить вам нашу решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, нашего партнерства. Много лет США стоят рядом с Украиной против агрессии, поддерживают укрепление демократии, развитие институций, борьбу с коррупцией и продвижение реформ», – сказал Госсекретарь.


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