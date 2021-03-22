В Луганской области полиция угрожает активистке судом за организацию митинга против решения Гайдая

Активистке, выступающей за сохранение школы в Рубежном, разбили окна в офисе и угрожают судами. Местная полиция решила наказать статьей «за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения» организовавшую митинг за сохранение школы-интерната Анну Соколову.

В Рубежном 2 апреля в арендованный офис активистке Анне Соколовой бросили камни и разбили стекла. Накануне Анна инициировала перекрытия дороги в знак протеста против ликвидации школы для детей больных сколиозом. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Через неделю после нападения на офис, 8 апреля, Анне звонили из Рубежанского и Северодонецкого отделов полиции и угрожали судом. При этом обвинение полицейские предъявили «за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения» — статья 131, и злостное неповиновение полиции — статья 185 Административного кодекса.

В то же время правонарушений со стороны граждан во время протеста не зафиксировали - такую информацию сообщила журналистам пресс-секретарь Луганской полиции Татьяна Погукай.

А вот расследовать нападение на офис Анны Соколовой полиция не собирается. Нет, можно быть уверенным — все бумаги, почему они не расследуют это преступление, будут в порядке. Только результата не будет, как и найденных преступников.

О ликвидации Рубежанской областной санаторной школы жители узнали 16 марта этого года из распоряжения председателя ОГА Сергея Гайдая. В нем речь шла о ликвидации школы с 1 июля. Все оборудование передадут Луганской областной клинической больнице. Власть аргументировала решение тем, что санаторные школы исчезают из правового поля страны, поэтому Рубежанскую школу тоже закрывают, — рассказала Соколова.

Однако по словам активистки, вероятно, после ликвидации в школе откроют частную больницу. Санаторная школа оборудована бассейнами и реабилитационными кабинетами, говорит Анна. А за прошлый год сделали ремонт в столовой и заменили кровлю. Контрактов на ремонт в открытых данных Анна не нашла. Из-за этого активистка предполагает: «или на школе заработали денег и пытаются это скрыть, либо — откроют частную клинику».

Соколова обращалась к местным властям, но о проблеме «никто не слышит». Недавно о ликвидации школы говорили в Верховной Раде. Вопрос поднимал председатель Временной следственной комиссии Павел Сушко. На одном из брифингов Анна услышала, что он подал обращение в Генпрокуратуру.

Также в Рубежном, в ночь на 5 апреля, сожгли автомобиль другому местному активисту Валерию Харчуку. Нападение он связывает с разоблачением коррупционных схем местной власти.