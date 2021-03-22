» » В Луганской области полиция угрожает активистке судом за организацию митинга против решения Гайдая

В Луганской области полиция угрожает активистке судом за организацию митинга против решения Гайдая

Сегодня, 14:33 citynews.net.ua | Напечатать

Активистке, выступающей за сохранение школы в Рубежном, разбили окна в офисе и угрожают судами. Местная полиция решила наказать статьей «за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения» организовавшую митинг за сохранение школы-интерната  Анну Соколову.

В Рубежном 2 апреля в арендованный офис активистке Анне Соколовой бросили камни и разбили стекла. Накануне Анна инициировала перекрытия дороги в знак протеста против ликвидации школы для детей больных сколиозом. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Через неделю после нападения на офис, 8 апреля, Анне звонили из Рубежанского и Северодонецкого отделов полиции и угрожали судом. При этом обвинение полицейские предъявили «за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения» — статья 131, и злостное неповиновение полиции — статья 185 Административного кодекса.

В то же время правонарушений со стороны граждан во время протеста не зафиксировали - такую информацию сообщила журналистам пресс-секретарь Луганской полиции Татьяна Погукай.

А вот расследовать нападение на офис Анны Соколовой полиция не собирается. Нет, можно быть уверенным — все бумаги, почему они не расследуют это преступление, будут в порядке. Только результата не будет, как и найденных преступников. 

О ликвидации Рубежанской областной санаторной школы жители узнали 16 марта этого года из распоряжения председателя ОГА Сергея Гайдая. В нем речь шла о ликвидации школы с 1 июля. Все оборудование передадут Луганской областной клинической больнице. Власть аргументировала решение тем, что санаторные школы исчезают из правового поля страны, поэтому Рубежанскую школу тоже закрывают, — рассказала Соколова.

Однако по словам активистки, вероятно, после ликвидации в школе откроют частную больницу. Санаторная школа оборудована бассейнами и реабилитационными кабинетами, говорит Анна. А за прошлый год сделали ремонт в столовой и заменили кровлю. Контрактов на ремонт в открытых данных Анна не нашла. Из-за этого активистка предполагает: «или на школе заработали денег и пытаются это скрыть, либо — откроют частную клинику».

Соколова обращалась к местным властям, но о проблеме «никто не слышит». Недавно о ликвидации школы говорили в Верховной Раде. Вопрос поднимал председатель Временной следственной комиссии Павел Сушко. На одном из брифингов Анна услышала, что он подал обращение в Генпрокуратуру.

Также в Рубежном, в ночь на 5 апреля, сожгли автомобиль другому местному активисту Валерию Харчуку. Нападение он связывает с разоблачением коррупционных схем местной власти. 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:23

В Харькове и области вводят «красную» зону карантина

Сегодня, 17:08

В Луганской области задержали двух поджигательниц - чтобы очистить огород сожгли 50 гектаров

Сегодня, 15:11

Всего 9570 человек получили прививки от COVID-19 в Луганской области

Сегодня, 14:33

В Луганской области полиция угрожает активистке судом за организацию митинга против решения Гайдая

Сегодня, 13:40

Кличко просит общенациональный локдаун

Сегодня, 13:33

Стало известно когда в Северодонецке завершат отопительный сезон

Сегодня, 13:29

Путин, Меркель, ОБСЕ и Зеленский: Что происходит вокруг эскалации российской агрессии на Донбассе

Сегодня, 10:34

8 апреля в зоне ООС - 15 обстрелов из артиллерии, минометов и стрелкового оружия

Сегодня, 10:26

В Луганской области за 8 апреля выявлено 226 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли шесть больных

Вчера, 22:27

Прилетев из Катара Зеленский придумал отправлять чиновников на передовую

Вчера, 20:49

Боевик «ЛНР» устроился на работу в территориальный сервисный центр МВД

Вчера, 17:09

В Луганской области безработица выросла на 25 процентов

Новости Украины:

Сегодня, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

Сегодня, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

Сегодня, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

2-04-2021, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

2-04-2021, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

31-03-2021, 13:11

В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

24-03-2021, 12:55

С 25 марта в Киеве ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

24-03-2021, 10:52

На Волыни КГБ Беларуси пыталось организовать провокацию с контрабандой оружия

22-03-2021, 09:55

С 23 марта Одесса и область в «красной» зоне карантина. Какие ограничения действуют

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

В Луганской области полиция угрожает активистке судом за организацию митинга против решения Гайдая