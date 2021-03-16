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В Рубежном сожгли автомобиль критикующего местные власти активиста

Сегодня, 10:53 citynews.net.ua | Напечатать

Поджог машины местного активиста Валерия Харчука произошел ночью на 5 апреля. Валерий связывает поджог с антикоррупционной деятельностью — он разоблачает коррупционные схемы власти.

Как сообщает ХСПЧ, с 2013 года Валерий Харчук возглавляет общественную организацию «Антикоррупционный региональный фронт», которая проводит мониторинг закупок органов местного самоуправления.

О проблемах города Харчук рассказывает в соцсетях и критикует главу Рубежного, а также сообщает полицию о правонарушении.
«Мы системного противодействия местном произволу. С 2015 года я постоянно запугивали. Они хотят показать, что каждая мое заявление будет заканчиваться нанесением ущерба „, — сообщил УХСПЧ активист.

Полиция Луганщины открыла производство по статье 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Координатор Чугуевского приемной УХСПЧ Роман Лихачев будет предоставлять юридические консультации активисту.

Валерий говорит, если поджог останется безнаказанно, возможно, покушение на убийство, потому что это не первый раз, когда ему портят имущество. Месяц назад Валерию облили другую машину кислотой, ранее на машинах резали колеса, а в 2018 году ему подбрасывали голову кабана.

В 2014 году Валерия задерживали боевики, когда он выступал против так называемого ‚референдума‘ о самоопределении Луганской области. Валерию удалось убежать.



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