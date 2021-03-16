Россия ответила на вчерашние предложения Украины артиллерийским обстрелом Донецкой области

7 апреля Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ по урегулированию российской агрессии на Донбассе. Во время встречи планировалось обсуждение всего одного вопроса - восстановление режима прекращения огня. Россия отказалась от этих инициатив.

По состоянию на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры.

Пески и Водяное российские террористы обстреливали из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также в районе населенного пункта Водяное в результате артиллерийского обстрела пострадала гражданская инфраструктура.

7 апреля было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области.

В частности, неподалеку поселков Пески и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное , что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На фото: Учения ВСУ в зоне ООС



