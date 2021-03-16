В ТКГ Украина опять уговаривает российских террористов не стрелять

Сегодня ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях собралась на внеочередную встречу, главной темой станет возвращение к соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договоренностей между сторонами от 22 июля 2020 года.

Как сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00. На повестке, в первую очередь, безопасность.

«Возвращение к строгому соблюдению дополнительного комплекса мер по режима прекращения огня, который нарушается в последнее время все чаще и чаще, причем грубо нарушается, с трагическими последствиями.

Мы должны вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы после введения 27 июля прекращении огня, когда действительно была тишина и без погибших. Потому что только за вчера и позавчера несколько погибших» — сообщил он.

Также, по его словам, в рамках заседания ТКГ будет также решаться вопрос о проведении ремонтных работ по восстановлению электроэнергии насосной станции первого подъема Южнодонбасской водовода, который в результате обстрелов 6 апреля перестал поставлять воду в около 50 населенных пунктов по обе стороны от линии соприкосновения.

Ремонтные работы там начнутся, когда стороны предоставят гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.