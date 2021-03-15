С начала года в Луганской и Донецкой областях осуждены 30 организаторов незаконного «референдума». Но все на свободе

С начала 2021 года по материалам Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях 65 организаторам фейкового референдума 2014 года сообщено о подозрении. Еще 30 уже осуждены за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

При этом все 30 осужденных остались на свободе - суды Луганской и Донецкой областей выносят приговоры с испытательным сроком или другими ограничениями, не связанными с лишением свободы.

Следователи органов безопасности установили, что в апреле 2014 года фигуранты добровольно способствовали проведению противоправного голосования о создании так называемых «Л\ДНР». Вопреки законодательству Украины на внеочередных сессиях местных советов было принято решение о проведении фейковых волеизъявления и выделение помещений для голосования. Руководители и члены «избирательных комиссий» обеспечивали организацию псевдореферендума и подсчет «результатов».

Среди подозреваемых - депутаты Мироновского поселкового совета, жители Лиманского района Донецкой области, «судья Жовтневого районного суда Луганска ЛНР», депутат "Народной Рады ЛНР 3 созыва», депутат Станично-Луганского районной совета VI созыва, «заместитель главы администрации города Антрацит и Антрацитовского района».

Также суд признал 30 фигурантов виновными в совершении уголовного преступления по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Не смотря на то, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, суды Луганской области в 2020 году не вынесли ни одного приговора с реальным сроком заключения - все осужденные были приговорены с испытательным сроком и остались на свободе.