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В Луганской области 53 организатора сепаратистского референдума освобождены от наказания

Вчера, 14:08 citynews.net.ua | Напечатать

С начала 2020 года по материалам Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях осуждены 134 организатора незаконного референдума 2014 года.
Как сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях всего к уголовной ответственности за организацию фейковых голосований было привлечено 158 человек.
Следователи органов безопасности установили, что в апреле 2014 года фигуранты добровольно способствовали проведению противоправного голосования о создании так называемой «Л\ДНР». Вопреки законодательству Украины на внеочередных сессиях местных советов было принято решение о проведении фейковых волеизъявления и выделение помещений для голосования. Руководители и члены «избирательных комиссий» обеспечивали организацию псевдореферендума и подсчет «результатов».
Суд признал фигурантов виновными в совершении уголовного преступления по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Журналисты Citynews.net.ua проверили в реестре судебных решений вынесенные приговоры по 110 статье КК Украины за 2020 год. Из 54 приговоров, вынесенных судами Луганской области за 11 месяцев 2020 года, 53 заканчиваются одинаково: На основании 75КК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. Или 2-3 года.

Ни одного реального срока заключения организаторы референдума для легализации агрессии РФ в Украине  не получили.


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В Луганской области 53 организатора сепаратистского референдума освобождены от наказания