Зеленский уволил глав ликвидированных районных администраций в Луганской области

Сегодня, 31 марта 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов об увольнении глав ликвидированных районных администраций Луганской области.

Так уволены Юрий Золкин с должности Станично-Луганской районной администрации, Катерину Колесникову из Беловодской РГА, Сергея Щебетенко из Белокуракинской РГА, Олега Клименчукова из Кременской РГА, Виталия Рукавицина из Меловской РГА, Светлана Слюсарева из Новопсковской РГА, Валерий Чесных из Сватовской РГА, Олега Слепца из Троицкой РГА.

Все чиновники кроме Валерия Чесных уволены согласно статье пункту 6 второй части статьи 9 Закона Украины «Про місцеві державні адміністрації» - в связи с реорганизацией соответсвующих районных администраций.

Также президент Зеленский своим указом назначил Олега Клименчукова главой Сватовской районной государственной администрации.

Как мы сообщали ранее, из-за ликвидации и реорганизации районов Луганской области и непроведения выборов в прифронтовой зоне работники государственных и коммунальных учреждений три месяца не получают зарплату, а административные здания отключают от электроэнергии и отопления за неуплату.