Некомпетентность Гайдая привела к коллапсу органов власти в Луганской области оставила людей без средств к существованию

Бездарные решения по отмене выборов в ОТГ Луганской области привели к коллапсу государственных органов и неплатежам.

Сотни людей остались без средств к существованию. А за административными услугами жителям сел приходится ездить за десятки километров.

Без зарплат остались учителя школ Станично-Луганского района, в административных зданиях отключают телефоны и электроэнергию.

Свое мнение о ситуации высказал депутат Лисичанского городского совета Виталий Шведов:

Чергове підтвердження повної некомпетентності Гайдая, яке призвело до колапсу органів влади на Луганщині

Після того, як Гайдай спалив пів Луганської області, ще один колоссальный прорахунок Голови ЛОДА-ЛОВЦА Гайдая.

У зв'язку з територіальною реформою з 1 січня 2021 року згідно закону, по території всієї України мають утворитися об'єднані територіальні громади, ОТГ. Тобто села, селища, міста мають бути об'єднані в ОТГ, тобто укрупнення.

І в утворених ОТГ мають пройти вибори.

І усі суб'єкти, сільради та ВЦА населених пунктів, які мають увійти до складу ОТГ припиняють свої повноваження з дня першої сесії нової ОТГ.

Але через ігри Гайдая, у відсутність виборів на частині територій Луганської області, перший раз у 2019 році, і тепер другий раз у 2021р., він знову розповів ЦВК про небезпеку і вирішив ввести ВЦА у розмірі новостворених ОТГ.

А для цього потрібен указ Президента і час, бо швидко такі речі не відбуваються. Тому потрібно було передбачити перехідний період і розробити алгоритм дій, і це у першу чергу робота ЛОВЦА.

ЛОВЦА потрібно було готувати пропозиції і надавати до ВР, КМУ та ОП, і робити це потрібно було заздалегідь, десь з жовтня 2020р. Але для цього потрібно розуміти управлінські процеси і їх наслідки, аналізувати і прогнозувати і вживати заходів по недопущенню негативних наслідків.

Але це не про Гайдая, пожежі це продемонстрували.

Тож частина сільських громад і усі ВЦА по лінії розмежування, Золоте, Троїцька, Новотошківська, Кримська, Трьохізбенська та Вільховска залишилася у підвішеному статусі.

Бюджети на 2021р. їм ЛОВЦА не затвердила, Казначейство рахунки закрило, але реорганізацією-ліквідацію не провели, тобто немає розпорядчого акту про ліквідацію, і юридично, вони існують, люди більше місяця ходять на роботу працюють, але фінансування немає.

Зате є поточні витрати органів влади, які не сплачуються через відсутність коштів та рахунків, через що органи влади, сільради та ВЦА населених пунктів залишилися без тепла, зв'язку, інтернету та електроенергії.

Тобто фактично уся лінія розмежування, яка складається з ВЦА паралізована. І ці ВЦА мають увійти до ВЦА ОТГ, які знаходяться на відстані від 10 до 30 кілометрів від центрів цих ОТГ.

То про яку нормальну роботу може йти мова, хто за 30 км буде їхати у села лінії розмежування, щоб організувати роботу?

Фактично створено штучний колапс по лінії розмежування і ця проблема, навіть при утворенні ВЦА в обсягах ОТГ, не вирішується, проблеми будуть на цих територіях лише наростати. Більш того така стратегія веде лише до одного до знищення населених пунктів та створення пустуючої території, оскільки немає органу влади, немає школи, пошти, клубу, фельдшерського пункту, немає роботи - немає села або селища, бо це провокує виїзд людей з цих територій. Але це потрібно розуміти. Але кому це цікаво?

Більш того ВЦА це спеціальні суб'єкти утворені на період особливого періоду, який продовжується до сьогоднішнього дня. І ВЦА не протирічать територіальній реформі і закону, бо вони можуть бути утворені у обсязі будь якої територіальної одиниці, села, селища, міста, ОТГ і т.д.

І створюються вони для оперативного управління територіями, координації з військовими і здійснення функцій органу управління в екстремальних умовах з урахуванням гібридних проявів війни.

Існують вони до закінчення особливого періоду, або відновлення нормальної життєдіяльності та проведення виборів.

Другими словами будь яку складову не візьми усе сокирою роблене, це міг зробити або повний профан, або ворог. Скільки ще потрібно винести втрат та збитків і знущань Луганщині від експериментів Гайдая.