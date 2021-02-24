В Луганской области продолжается кампания по вакцинации от COVID-19 - всего привито 2470 человек

В Луганской ОГА считают, что по этому показателю Луганская область - среди лидеров кампании по вакцинации. За 13 марта наибольшее количество прививок среди областей Украины проведено именно в Луганской области - 370.

В то же время простые подсчеты показывают - такими темпами население Украины будет привито примерно через 10 лет.

Всего на Луганщине от COVID-19 вакцинировано 2470 человек. За минувшие сутки сделано 170 прививок.

В Украине вакцину получили 53 155 человек, в том числе 2018 - за прошедшие сутки.