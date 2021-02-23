Операция имитация: За 2 недели в Луганской области смогли вакцинировать всего 1340 человек

Ситуация с вакцинацией от COVID-19 в Украине напоминает классические «битвы за урожай» в Советском Союзе. Вместо планомерной и методичной работы украинцы слышат победные реляции вперемешку с обвинениями самих украинцев в нежелании защитится от коронавируса.

Вместе с тем цифры говорят о том, что Зеленский и его компания провалили не только своевременную закупку вакцин, но и не в состоянии обеспечить процесс выстрой вакцинации населения.

Если говорить о Луганской области, то 220 вакцинированных за сутки это даже не капля в море. Это полный провал. Такими темпами полученные 14 тысяч доз вакцины будут использованы, в лучшем случае, за 2 месяца.

Защиту от коронавируса (но не гарантию отсутствия заболевания) получат всего 7 тысяч человек, что составит максимум 1% населения области.

На втором этапе, правда не известно когда он будет, планируют сделать прививки еще примерно 20 тысячам человек. При этом, по данным Минздрава, для эффективного коллективного иммунитета необходимо привить от коронавируса 65-70 процентов населения Украины, для чего необходимо не менее 36-40 миллионов доз вакцины.

Но пока, вместо четкого и понятного списка вакцин и их количества, от Минздрава имени Зеленского мы слышим только ссылки на врагов срывающих вакцинацию и на нежелание украинцев вакцинироваться. Хотя в системе Дія уже зарегистрировались сотни тысяч желающих получить дозу вакцины и защиту от коронавируса. Но вакцины нет.

Есть только «этапы», из которых следует, что большая часть украинцев — около 20 миллионов, получит вакцину в последнюю очередь во время так называемых 4 и 5 этапов вакцинации.











