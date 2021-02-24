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В Украине разрешили прививать остатками вакцин ветеранов АТО и нардепов

Сегодня, 15:46 citynews.net.ua | Напечатать

11 марта 2021 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ № 443 о внесении изменений в Дорожной карты по внедрению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок.

Первоначально планируется вакцинировать приоритетные группы риска по следующему этапу. В частности, это - все медицинские работники, а также люди в возрасте от 80 лет, социальные работники и другие работники социальной сферы.

В случае отсутствия возможности вакцинации определенных групп со второго этапа для популяризации вакцинации могут быть привлечены общественные и общественные деятели:

  • Ветераны АТО / ООС;
  • Народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, лидеры и представители религиозных организаций;
  • Выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы, другие деятели сферы культуры, которые старше 60 лет.

Вакцина Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6:00, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное охлаждение уже открытого флакона или использования его после 6:00 с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.
Согласно Дорожной карте по проведению вакцинации от COVID-19 в Украине, иммунизация будет проходить в пять этапов. На первом этапе вакцинируют медицинских работников ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.

Согласно нынешним темпам вакцинации, изобретенным правительством Зеленского, большинство жителей Украины смогут получить прививку от коронавируса только через 10 лет.
Узнайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua и по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19. Запишитесь в очередь на вакцинацию на сайте или в мобильном приложении «Дія».


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