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Кравчук заявил протест РФ из-за «разрешения на ведение предупредительного огня» по позициям ВСУ

Сегодня, 15:06 citynews.net.ua | Напечатать

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил сегодня на заседании группы протест против обнародованной боевиками информации относительно «разрешения на ведение предупредительного огня». Об этом сообщается Telegram-канале украинской делегации ТКГ.

«Глава украинской делегации Кравчук заявил протест против обнародованного интернет-ресурсом т. н. «народной милиции ДНР» сообщения о «… получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника». Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ТКГ напомнили, что 2 марта  Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции: «К сожалению, Россия не ответила на позитивные шаги Украины по выполнению Минских договоренностей. Поэтому наши экономические санкции против России будут оставаться в силе. Россия является стороной конфликта, а не посредником. Мы ожидаем, что Россия обеспечит полный доступ СММ ОБСЕ к неконтролируемым правительством районам Украины. Пандемия КОВИД-19 не должна  основанием для дальнейшего отторжения этих регионов от Украины. Мы также призываем Россию вернуться в Совместный центр по контролю и координации».

Как сообщалось ранее, российские террористы так называемой «ДНР» разрешили своим бандформированиям открывать «упреждающий» огонь по украинским позициям.  


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