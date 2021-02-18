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Российские террористы вышли из перемерия и готовят обстрелы позиций ВСУ в Донецкой области

Сегодня, 12:09 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики российских гибридных войск из террористической группировки «ДНР» заявили, что будут вести упреждающий огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Это заявление опубликовано на одном из сайтов террористов.

В сообщении боевиков говорится, что они санкционируют стрельбу «на подавление и уничтожение огневых точек» украинской армии.

Причина такого решения — якобы обстрелы позиций российских террористов со стороны ВСУ, которые якобы остаются без реакции международных наблюдателей.

Таким образом, российские оккупанты больше не пытаются прикрывать свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня.


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