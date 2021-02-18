Зеленский показательно вакцинировался индийской вакциной в Северодонецком госпитале

Президент Владимир Зеленский вместе с военными на передовой вакцинировался от коронавируса сегодня, 2 марта.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Несмотря на то, что по сообщениям пресс-службы, Зеленский переболел осенью коронавирусом, сегодня он показательно вакцинировался в военном госпитале в Северодонецке как верховный главнокомандующий.

Президент подчеркнул, что привился именно вакциной Covishield, закупленной в Индии.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в зоне операции объединенных сил в Луганской области. Во время поездки он встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.