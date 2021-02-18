Президент Европейского совета посетит Донбасс

Президент Европейского совета Шарль Мишель 2–3 марта посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Согласно программе визита, опубликованной на сайте Евросовета, 2 марта Шарль Мишель посетит Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В рамках визита во вторник в 13:00 запланирована встреча с Зеленским, а позже с представителями операции Объединенных сил и мониторинговой миссии ОБСЕ.

На 14:30 назначено общая пресс-конференция Мишеля с Зеленским.

3 марта Мишель будет находиться в Киеве и встретится с представителями институтов, которые борются с коррупцией, посетит центр вакцинации и примет участие в мероприятиях возле монумента на Майдане Незалежности.