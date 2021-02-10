Правоохранители отменили блокировку более чем 400 интернет-ресурсов в Украине

Правоохранители закрыли уголовное производство по делу, по которому суд обязал украинских провайдеров заблокировать доступ к более чем 400 интернет-ресурсов.

Как сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, 25 февраля 2021 года процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности.

Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции при расследовании этого производства.

Более подробно рассказал об этом деле советник Министра внутренних дел Авакова - Антон Геращенко: