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Правоохранители отменили блокировку более чем 400 интернет-ресурсов в Украине

Сегодня, 17:47 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители закрыли уголовное производство по делу, по которому суд обязал украинских провайдеров заблокировать доступ к более чем 400 интернет-ресурсов.

Как сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, 25 февраля 2021 года процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности.

Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции при расследовании этого производства.

Более подробно рассказал об этом деле советник Министра внутренних дел Авакова - Антон Геращенко:

Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда города Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов.

Мне начали звонить десятки журналистов с резонным вопросом: что вообще происходит?

Есть такой гражданин - Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами.

17 декабря 2020 Александр Панобратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия.

Полиция, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязана по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления (даже об изнасиловании американским киноактером Б. Питтом 75-летней жительницы города Ровно в 2016 году).

После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали.

Система распределения дел, которой в свое время очень гордились реформаторы судебной системы, распределяет дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк.

Судья Плахотнюк, 4 февраля 2021, выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство А. Г, то есть - «орудием преступления», и налагает на них арест.

Далее, необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальную комиссию, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам Интернет ресурсов нанесено не было.

Кроме вреда общественной морали после таких решений суда.

Выводы и рекомендации:

1. Полиция уже отозвала свой сопроводительное письмо к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

2. Уголовное производство будет истребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыт согласно предусмотренной УПК процедуры.

3. В отношении судьи Плахотнюк, то лицами, пострадавшими от вынесения необоснованного и произвольного, по моему мнению, решение о наложении ареста на 426 интернет-сайтов, должна быть внесена жалоба в Высший совет правосудия для дальнейшего изучения вопроса о соответствии судьи занимаемой должности.

4. С Александром господином разговор будет проведена отдельно.


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