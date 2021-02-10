Правоохранители отменили блокировку более чем 400 интернет-ресурсов в Украине

Правоохранители отменили блокировку более чем 400 интернет-ресурсов в УкраинеСегодня, 17:47
Правоохранители закрыли уголовное производство по делу, по которому суд обязал украинских провайдеров заблокировать доступ к более чем 400 интернет-ресурсов.
Как сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, 25 февраля 2021 года процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности.
Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции при расследовании этого производства.
Более подробно рассказал об этом деле советник Министра внутренних дел Авакова - Антон Геращенко:
Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда города Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов.
Мне начали звонить десятки журналистов с резонным вопросом: что вообще происходит?
Есть такой гражданин - Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами.
17 декабря 2020 Александр Панобратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия.
Полиция, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязана по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления (даже об изнасиловании американским киноактером Б. Питтом 75-летней жительницы города Ровно в 2016 году).
После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали.
Система распределения дел, которой в свое время очень гордились реформаторы судебной системы, распределяет дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк.
Судья Плахотнюк, 4 февраля 2021, выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство А. Г, то есть - «орудием преступления», и налагает на них арест.
Далее, необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальную комиссию, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам Интернет ресурсов нанесено не было.
Кроме вреда общественной морали после таких решений суда.
Выводы и рекомендации:
1. Полиция уже отозвала свой сопроводительное письмо к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
2. Уголовное производство будет истребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыт согласно предусмотренной УПК процедуры.
3. В отношении судьи Плахотнюк, то лицами, пострадавшими от вынесения необоснованного и произвольного, по моему мнению, решение о наложении ареста на 426 интернет-сайтов, должна быть внесена жалоба в Высший совет правосудия для дальнейшего изучения вопроса о соответствии судьи занимаемой должности.
4. С Александром господином разговор будет проведена отдельно.