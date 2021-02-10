В Украине суд обязал провайдеров заблокировать 426 сайтов. Среди них как сепаратистские новостные ресурсы, так и сугубо технические. В список запрещенных ресурсов попали важный для работы разработчиков раздел GitHub, российский РБК, сервис Telegram-статистики TGStat и блог-платформа ЖЖ.

Доступ к ресурсам заблокирован постановлением следственного судьи Голосеевского районного суда Киева Плахотнюк К. от 04.02.2021 года. Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению.

Член правления ИнАУ Александр Глущенко считает решение абсурдным:

«В этом списке есть как сеть «сливных бачков», так и попытка подсунуть вполне приличные ресурсы. И полное непонимание судьей или Нацполицией ни работы интернета, ни даже логики этого процесса. Дополнительно непонятно, при чем операторы телекоммуникаций к каким-то имущественным правам, возникающим у пользователей? Такая практика имеет одну сторону: «под шумок» можно выпилить любого конкурента, подсунув его в такое решение», — говорит он.