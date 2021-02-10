В Луганской области сделали первую прививку от COVID-19 - Фото

Медицинская сестра мобильной бригады КНП «Сватовский центр первичной медико-санитарной помощи» Людмила Глущенко и врач-кардиоревматолог КНП ЛОР «Луганская областная детская клиническая больница» Сергей Пономарев первыми в области получили прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).

«В Луганской области начат первый этап вакцинации. Сегодня мы получили 14300 доз вакцин, из которых 6800 доз будут распределены на вакцинацию военнослужащих, участвующих в операции объединенных сил.

Кроме военных во время первого этапа будут вакцинированы работники мобильных бригад, все медицинские работники, работники лабораторий, экстренной медицинской помощи и люди, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых). Первый этап вакцинации на Луганщине планируется провести в срок март-апрель 2021 », - прокомментировала событие заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

По словам главного врача Луганской областной детской клинической больницы Светланы Ошека, вакцинация совершенно безопасна: «Уровень вакцинации - уровень развития общества. Вакцина - это РНК-части вируса у людей, которым она вводилась ни разу не было аллергических реакций, в том числе анафилактического шока».