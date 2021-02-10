» » В Луганской области сделали первую прививку от COVID-19 - Фото

В Луганской области сделали первую прививку от COVID-19 - Фото

Сегодня, 14:30 citynews.net.ua | Напечатать

Медицинская сестра мобильной бригады КНП «Сватовский центр первичной медико-санитарной помощи» Людмила Глущенко и врач-кардиоревматолог КНП ЛОР «Луганская областная детская клиническая больница» Сергей Пономарев первыми в области получили прививки от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).

«В Луганской области начат первый этап вакцинации. Сегодня мы получили 14300 доз вакцин, из которых 6800 доз будут распределены на вакцинацию военнослужащих, участвующих в операции объединенных сил.

Кроме военных во время первого этапа будут вакцинированы работники мобильных бригад, все медицинские работники, работники лабораторий, экстренной медицинской помощи и люди, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых). Первый этап вакцинации на Луганщине планируется провести в срок март-апрель 2021 », - прокомментировала событие заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

 

По словам главного врача Луганской областной детской клинической больницы Светланы Ошека, вакцинация совершенно безопасна: «Уровень вакцинации - уровень развития общества. Вакцина - это РНК-части вируса у людей, которым она вводилась ни разу не было аллергических реакций, в том числе анафилактического шока».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:47

Правоохранители отменили блокировку более чем 400 интернет-ресурсов в Украине

Сегодня, 17:36

В Верховную Раду внесен на рассмотрение Закон о наказании сотрудничающих с российскими оккупантами коллаборационистов

Сегодня, 14:30

В Луганской области сделали первую прививку от COVID-19 - Фото

Сегодня, 14:15

Луганская область получила первую партию вакцины против COVID-19: Кто получит первые прививки

Сегодня, 14:00

В Украине суд обязал провайдеров заблокировать 426 сайтов

Сегодня, 12:06

В Минреинтеграции выбрали получателей субвенции на жилье переселенцам в Луганской области

Сегодня, 10:17

Подписан указ о призыве в 2021 году: Кто получит отсрочку и где будут служить украинцы

Сегодня, 09:58

Бизнес Луганской области перечислил в государственный бюджет более 124 млн гривень НДС

Сегодня, 09:33

В Луганской области за сутки от COVID-19 умерли четыре человека

Сегодня, 09:23

Российские террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня. Задержан один российский боевик

Вчера, 17:39

В Лисичанске из тайника террористов изъяли 8000 боеприпасов и мин

Вчера, 14:44

Жители оккупированного Луганска смогут дистанционно регистрировать рождение детей в Украине

Новости Украины:

Сегодня, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

Сегодня, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

Вчера, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

17-02-2021, 12:57

ГБР обвинило руководителя ГУ ДСНС в серии пожаров в Одессе

16-02-2021, 22:08

В Киеве оштрафовали 47 предпринимателей за неубранный снег и сосульки

11-02-2021, 10:40

Из-за снегопада в Киеве закрыли школы и детские садики на 2 дня

11-02-2021, 10:36

В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

10-02-2021, 22:14

Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

10-02-2021, 15:37

Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

В Луганской области сделали первую прививку от COVID-19 - Фото