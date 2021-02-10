Луганская область получила первую партию вакцины против COVID-19: Кто получит первые прививки

Сегодня, 25 февраля, в Луганскую область поступила вакцина против COVID-19 в количестве 14300 доз. Дополнительно с вакциной получены шприцы инъекционные стерильные и контейнеры для сбора игл и медицинских отходов.

Как сообщили в Луганской ОГА, на первом этапе будут вакцинироваться те, кто больше всего нуждается в защите и помогает другим:

все работники мобильных бригад по вакцинации (в области 4 бригады, в количестве 20 человек);

все медицинские работники (врачи и средний медицинский персонал), работающих в учреждениях здравоохранения, где оказывают стационарную помощь больным коронавирусной болезнью (в области это 11 больниц первой волны, в количестве 4300 человек)

все работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на коронавирус;

все работники экстренной медицинской помощи, включая водителей (в количестве - 476 человек);

люди, которые находятся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых) и работники этих учреждений - в количестве 1575 человек;

военнослужащие (включая Вооруженные Силы Украины и Национальной гвардии Украины), которые принимают участие в операции объединенных сил на востоке Украины (в количестве 4000 человек).

На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами, которые 15-23 февраля прошли практические занятия по иммунизации от COVID-19 вакцинами AstraZeneca (Covishield) и Pfizer / BioNTech в г.. Киев.