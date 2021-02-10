» » Луганская область получила первую партию вакцины против COVID-19: Кто получит первые прививки

Луганская область получила первую партию вакцины против COVID-19: Кто получит первые прививки

Сегодня, 14:15 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 25 февраля, в Луганскую область поступила вакцина против COVID-19 в количестве 14300 доз. Дополнительно с вакциной получены шприцы инъекционные стерильные и контейнеры для сбора игл и медицинских отходов.

Как сообщили в Луганской ОГА, на первом этапе будут вакцинироваться те, кто больше всего нуждается в защите и помогает другим:

  • все работники мобильных бригад по вакцинации (в области 4 бригады, в количестве 20 человек);
  • все медицинские работники (врачи и средний медицинский персонал), работающих в учреждениях здравоохранения, где оказывают стационарную помощь больным коронавирусной болезнью (в области это 11 больниц первой волны, в количестве 4300 человек)
  • все работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на коронавирус;
  • все работники экстренной медицинской помощи, включая водителей (в количестве - 476 человек);
  • люди, которые находятся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых) и работники этих учреждений - в количестве 1575 человек;
  • военнослужащие (включая Вооруженные Силы Украины и Национальной гвардии Украины), которые принимают участие в операции объединенных сил на востоке Украины (в количестве 4000 человек).

На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами, которые 15-23 февраля прошли практические занятия по иммунизации от COVID-19 вакцинами AstraZeneca (Covishield) и Pfizer / BioNTech в г.. Киев.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:47

Правоохранители отменили блокировку более чем 400 интернет-ресурсов в Украине

Сегодня, 17:36

В Верховную Раду внесен на рассмотрение Закон о наказании сотрудничающих с российскими оккупантами коллаборационистов

Сегодня, 14:30

В Луганской области сделали первую прививку от COVID-19 - Фото

Сегодня, 14:15

Луганская область получила первую партию вакцины против COVID-19: Кто получит первые прививки

Сегодня, 14:00

В Украине суд обязал провайдеров заблокировать 426 сайтов

Сегодня, 12:06

В Минреинтеграции выбрали получателей субвенции на жилье переселенцам в Луганской области

Сегодня, 10:17

Подписан указ о призыве в 2021 году: Кто получит отсрочку и где будут служить украинцы

Сегодня, 09:58

Бизнес Луганской области перечислил в государственный бюджет более 124 млн гривень НДС

Сегодня, 09:33

В Луганской области за сутки от COVID-19 умерли четыре человека

Сегодня, 09:23

Российские террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня. Задержан один российский боевик

Вчера, 17:39

В Лисичанске из тайника террористов изъяли 8000 боеприпасов и мин

Вчера, 14:44

Жители оккупированного Луганска смогут дистанционно регистрировать рождение детей в Украине

Новости Украины:

Сегодня, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

Сегодня, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

Вчера, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

17-02-2021, 12:57

ГБР обвинило руководителя ГУ ДСНС в серии пожаров в Одессе

16-02-2021, 22:08

В Киеве оштрафовали 47 предпринимателей за неубранный снег и сосульки

11-02-2021, 10:40

Из-за снегопада в Киеве закрыли школы и детские садики на 2 дня

11-02-2021, 10:36

В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

10-02-2021, 22:14

Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

10-02-2021, 15:37

Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

Луганская область получила первую партию вакцины против COVID-19: Кто получит первые прививки