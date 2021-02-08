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В Луганской области за 23 февраля подтвердили 51 случай COVID-19. Трое больных умерли

Сегодня, 10:47 citynews.net.ua | Напечатать

За 23 февраля в Луганской области лабораторно подтвержден 51 новый случай COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое пациентов.

Наибольшее количество заболевших коронавирусом 

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 14849 случаев заболевания COVID-19. Умерли от осложнений - 453 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 5850 заболевших, госпитализированы 3049 человек, умерли от осложнений - 152 пациентов.

За последние сутки всего больных выявили в Винницкой - 601, Ивано-Франковской - 600, Киеве - 547, Черновицкой - 524 и Закарпатской - 389 областях.

Как мы сообщали ранее, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19.

Несмотря на срыв анонсированных Зеленским сроков начала вакцинации, первые 100 тысяч доз будут распределены уже на этой неделе по областям Украины.

В Луганской области в первую очередь вакцинации попадают около 6000 человек.


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