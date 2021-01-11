В Луганской области вакцину от коронавируса в феврале получат 6251 человек

Более 6200 жителям Луганской области должны сделать прививки против коронавируса на первом этапе вакцинации, на втором - еще почти 20 000. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Министерством здравоохранения Украины определено, что на первом этапе вакцинации подлежат работники мобильных бригад, медицинские работники, оказывающие помощь больным коронавирус, а также те, кто проводит лабораторные исследования, работники системы экстренной медицинской помощи, и некоторые другие категории.

Всего в области это 6251 человек. По словам заместителя директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимира Жданова, более 75% из них уже согласны на проведение прививки.

На втором этапе будут вакцинировать работников звена первичной медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, системы общественного здоровья, социальной сферы, а также людей в возрасте от 80 лет.

В области это 19 990 человек. Почти 60% из них уже согласились на вакцинацию.