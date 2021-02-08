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Первая партия вакцин от коронавируса Covishield 23 февраля прибыла из Индии в Украину

Сегодня, 11:57 citynews.net.ua | Напечатать

Первая партия вакцин от коронавируса Covishield 23 февраля прибыла из Индии в Украину.

После срыва сроков поставок вакцины, министру здравоохранения Максиму Степанову пршлось лететь лично на завод в Индию, где удалось договриться о первой партии вакцины в размере 500 тысяч доз, что с учетом двух прививок позволит вакцинировать 250 тысяч человек.  

Как сообщалось ранее,  в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.


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