В Украине зарегистрировали вакцину Oxford AstraZeneca против COVID-19

Вчера, 22 февраля 2021, Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford / AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вакцина производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальную (торговую) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

Oxford / AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) которые производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Вакцина Oxford / AstraZeneca - это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, разработанной Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.