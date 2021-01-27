Пожары в Луганской области: ГБР сообщило о подозрении руководителю одного из отделов ГУ ДСНС

В начале июля 2020 году на территории садоводческого общества №5 «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.

В ходе досудебного расследования по факту масштабного пожара следователи ТУ ГБР установили должностное лицо - подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров.

Для «прикрытия» должностных лиц ДСНС от дисциплинарной, уголовной или иной установленной законом ответственности за возможное небрежное отношение к своим служебным обязанностям, инспекторы территориальных подразделений ДСНС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также о силах и средствах, якобы задействованных в работе.

Следствием установлено, что в июле 2020 года, с целью сокрытия факта отсутствия пожарной техники ДСНС на тушении пожара в указанном садоводческом обществе, устные поручения инспекторам о внесении в официальные документы искаженной информации предоставлял 30-летний начальник отдела профилактической работы, расследования пожаров и активных и пассивных средств безопасности центра обеспечения деятельности ГУ ДСНС Луганской области.

Чиновнику, который склонил инспекторов к соучастию в совершении преступления, сообщается о подозрении в служебном подлоге, то есть внесении, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.