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У Зеленского провалили сроки начала вакцинации от COVID-19

Сегодня, 12:28 citynews.net.ua | Напечатать

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что вакцинация против COVID-19 начнется до конца этой недели, а задержки с поставками вакцин объясняет техническими и бюрократическими проблемами, которые не зависят от Украины.

Об этом глава Минздрава заявил на брифинге 16 февраля.

Минздрав надеялся с 15 февраля начать вакцинацию против COVID-19 в Украине, исходя из соглашений с производителями вакцин и договоренностей с COVAX по количеству и срокам поставок препаратов. По миллиону доз вакцин надеялись получить в феврале и в марте.

Однако, по словам Степанова, своевременным поставкам до 15 февраля помешали технические проблемы в случае с прямыми поставками от производителя, бюрократические проблемы — в случае с всемирной инициативе COVAX.

«Возникли технические проблемы логистического абсолютно характера. Я думаю, что они будут решены буквально за несколько дней. Сразу после брифинга у меня очередные переговоры с производителем именно по этим техническим вопросам доставки вакцины в Украине.

Мы сразу начнем прививать. Я думаю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку от коронавирусной болезни — и это первая прививка будет сделана нашим медицинским работникам.

Вторая часть поставки вакцин предполагается по инициативе COVAX. Нам было сказано, что первые 117 000 доз компании «Pfizer» до середины февраля будут в Украине … Что касается COVАХа, то возникли определенные бюрократические общие трудности, которые не зависят от Украины» — заявил он на брифинге.

Как мы сообщали ранее, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 $ за дозу с помощью частной фирмы-посредника. 


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