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НАБУ начало расследование по факту закупки министрами Зеленского вакцины от коронавируса по завышенной цене

Сегодня, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования.

Как стало известно, в итоге 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 $ за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Компания Лекхим, которая является поставщиком в Украину вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac Biotech, просит отсрочить дату поставки первой партии на апрель. 

Об этом компания попросила в письме к ГП Медзакупки.

Более того, компания Лекхим, являющаяся частным посредником, и участие которой в закупках за бюджетные средства вызывает много вопросов, также попросила изменить в контракте требования к эффективности вакцины, а именно:

  • Изначально требование к эффективности 70% было установлено для всех случаев заболевания. В новой формулировке предлагается понятие эффективности расширить, включив легкие случаи течения болезни;
  • В новой формулировке предлагается исключить пункт, что эффективность должна быть подтверждена публикацией компании-производителя.

Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП «Медицинские закупки» начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около 3$ и находилось на финальном этапе процесса.

Однако впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech частному посреднику - компании Лекхим.

Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в ​​мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По состоянию на 1 февраля, компания Sinovac не предоставила документы об эффективности вакцины против COVID-19 на уровне 70%, сообщал глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий. При этом исследования вакцины в разных странах показывали разную общую эффективность. Например, в Бразилии — 50,38%, а в Индонезии — 65,3% (промежуточная).

В пресс-службе ГП лишь подтвердили факт, что письмо с просьбой об изменениях условий контракта было. Там заявили, что направили его в Минздрав, однако ответа пока не получили.

«Мы направили это письмо Минздраву, чтобы министерство решило, как поступить в данной ситуации: насколько мы идем на те просьбы, которые прислал Лекхим. Потому что мы в заключении контракта зависим от министерства», — добавили в пресс-службе Медзакупок.


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НАБУ начало расследование по факту закупки министрами Зеленского вакцины от коронавируса по завышенной цене