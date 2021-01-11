В ТКГ по Донбассу рассказали о темах очередного раунда переговоров 2 и 3 февраля

В ТКГ по Донбассу рассказали о темах очередного раунда переговоров 2 и 3 февраляВчера, 10:40
2-3 февраля 2021 года запланированы Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии на Донбассе в режиме видеоконференций.
Как сообщили в представительстве украинской делегации, 2 февраля планируются видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, а также гуманитарной, экономической, политической подгрупп.
3 февраля состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Во время заседания рассмотрят:
- имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотое и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Ранее Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что переговоры с Россией в рамках минских договоренностей являются «фальшивкой», так как в нормальных условиях с Россией «невозможно договориться».