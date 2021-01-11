В ТКГ по Донбассу рассказали о темах очередного раунда переговоров 2 и 3 февраля

2-3 февраля 2021 года запланированы Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии на Донбассе в режиме видеоконференций.

Как сообщили в представительстве украинской делегации, 2 февраля планируются видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, а также гуманитарной, экономической, политической подгрупп.

3 февраля состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Во время заседания рассмотрят:

имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Ранее Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что переговоры с Россией в рамках минских договоренностей являются «фальшивкой», так как в нормальных условиях с Россией «невозможно договориться».