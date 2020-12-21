«Просто перестать стрелять» не работает: В ТКГ Зеленского поняли что с Россией невозможно договориться

Одним из главных посылов Владимира Зеленского на президентских выборах было то, что военные действия на Донбассе являются выгодными для неких сил. При этом он практически открыто обвинял в этом президента Петра Порошенко.

Также Зеленский выдвинул идею, что для прекращения войны с Россией надо «просто перестать стрелять».

Спустя полтора года после его победы на президентских выборах стало четко видно, что это не работает. Россия не выполнила ни одного пункта из договоренностей «нормандской четверки».

Теперь об этом уже говорят открыто и в украинской делегации.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что переговоры с Россией в рамках минских договоренностей являются «фальшивкой», так как в нормальных условиях с Россией «невозможно договориться». Об этом он заявил в эфире телеканала НАШ.

По словам Кравчука, в начале его работы в минской ТКГ ему казалось, что «начались какие-то шаги», которые «более активно и более ответственно» приближают мир.

«Когда я побыл на этих встречах и увидел, что это фальшивка. Они говорят одно, а делают другое. Что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки только односторонние. Что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей — я сделал выводы, что договориться в нормальных условиях невозможно», — сказал Кравчук.

«Договориться с РФ можно только с помощью силы и давления», — отметил глава украинской ТКГ.

Кравчук отметил, что одна из задач минских договоренностей — показать европейским партнерам, что Украина «была и является сторонником выполнения, а не выполняются договоренности, потому что этого не хочет Россия».