В МОЗ рассказали какие вакцины от COVID-19 получит Украина

Украина вошла в список стран, которым Глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины от COVID-19 в первой волне распределения.

Для начала первой волны вакцинации уже подтверждено поставки 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer.

Поставка вакцин в Украине начнется уже в середине февраля.

Следующая поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоится с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этого поставки Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

В начале января Украина предоставила техническую заявку по привлечению страны к так называемой "первой волне вакцинации" с использованием вакцин от Pfizer/BioNTech в феврале-марте 2021года. Этой заявкой Украины подтвердила, что готова обеспечить холодовую цепочку для перевозки и хранения вакцин.

Напомним, Украина стала участником глобальной инициативы ВОЗ, которая инициировала создание GAVI-Альянса (мировой альянс вакцинации). Альянс занимается предоставлением доступа к вакцине для стран с низким и средним уровнем дохода. В рамках этой инициативу планируется обеспечить 20% населения Украины вакциной.

Сейчас в списке вакцин COVAX, которая будет предоставляться, - AstraZeneca, Pfizer, Novavax. Для равномерного распределения вакцины для профилактики коронавирусной болезни COVID-19 среди стран предложенный механизм COVAX. В рамках этого механизма Украина имеет возможность получить бесплатно (за счет взносов других стран-доноров, частных структур, международных фондов и т.п.) или по значительно сниженной цене вакцину от коронавирусной болезни, как только она будет признана безопасной, эффективной и как только будет зарегистрирована.