Вакцина от COVID-19 в Украине ожидается 15 февраля. Но неизвестно какая

Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться 15 февраля — ориентировочно тогда в Украину привезут первые вакцины.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина .

«Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования».

На вопрос, есть ли вероятность, что в феврале вакцину привезут и все отложится, Ляшко ответил, что помешать могут только форс-мажорные обстоятельства — «например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды».

При этом Главный санитарный врач не ответил на вопрос, какой именно вакциной начнут прививать украинцев.

По словам Ляшко, вопрос в том, какая вакцина приедет первой — выделенная в рамках инициативы Covax, которая передается Украине бесплатно, или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства в Китае.